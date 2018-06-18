10 metrekareye sığan yarım asırlık meslek aşkı

Zonguldak Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde yaşayan Erol Aygün 4 çocuk 7 torun sahibi.

Aygün, ekmeğini kazandığı iş yerini her sabah aynı heyecanla açıyor.

Yarım asırdır mesleğini severek yapıyor

Televizyonun yanı sıra geçmişte kartuşlu teyp, pikap, gramofon da tamir eden Aygün, hayatını geçirdiği küçük dükkanında ömrü yettiğince mesleğini devam ettirmek istiyor.

Bataryalı, cereyanlı radyolardan, plazma LCD dönemine

Aygün, mesleğe çırak olarak başladığını ve yarım asırdır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Tamir ettiği araç gereçlerin değişimiyle mesleğe olan ilginin de değiştiğini anlatan Aygün, "Bataryalı, cereyanlı radyolar, pikap ve teypler vardı. Onların dönemi bitti, kapandı. 1970'ten sonra televizyonlar başladı. O da değişerek plazma, LCD dönemine kadar geldik" dedi.

"İnsanlar eskisi gibi tamir ettirmeye getirmiyor"

Erol Aygün, eskiye nazaran dükkanına çok fazla iş gelmediğini anlattı:

"Daha önce kentin ekonomik durumu çok iyiydi. Burada gruplu işçiler vardı. Gelen işten çok memnunduk ama zamanla bu işçiler gitti, piyasada zorluk çekmeye başladı. Şimdiyse iş yok gibi bir şey. 3-5 arkadaş görüyoruz, birkaç iş olursa o kadar.

Mesleğin artık ekonomik getirisi yok. Dükkan kiraları çok pahalı. İnsanlar eskisi gibi tamir ettirmeye getirmiyor. Makinelerin garanti süresi uzun ve garanti dahilinde yapılıyor. O nedenle eskisi gibi eleman yetişmiyor. Önceden çok iyiydi, geç vakitlere kadar çalışıyorduk. İşi yetiştiremiyorduk, iş çoktu. Zamanla potansiyel daraldı."

"Milli servete katkımız oluyor"

Erol Aygün olumsuzluklara rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini ve dükkanını her gün açtığını söyledi:

"Dükkanımı açmayıp da ne yapayım? Kahveye veya başka yerlere gideceksin, o zaman da vakit geçiremeyeceksin ama buraya arkadaşlarım geliyor. Yeni sistemde çoğu arkadaşım eski cihazlara bakmıyorlar. Benim gibi birkaç arkadaş kaldı, diğerleri yeni tip cihazlarla ilgileniyorlar. Eski tip cihazlar bir anlamda milli servet, bunları değerlendirerek milli servete katkımız oluyor."

"Ömrüm yettiğince mesleğimi yapmaya devam edeceğim"

Aygün, mesleğin yok olmaya başlamasının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Gelişen teknoloji nedeniyle çoğu kişinin pikap, gramofon ve eski model televizyon tamirini yapamadığını belirten Aygün, ömrü yettiğince mesleğini yapmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA