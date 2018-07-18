10 katrilyon ton elmas keşfedildi

Birkaç ay önce Afrika’nın güneyinde bir ülke olan Lesotho’da bulunan dev bir elmas parçası açık artırmada 40 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucu, değerli bir madde olan elmasın yeraltında, yer kabuğunda bulunan elmastan bin kat daha fazla olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, sismik dalgaların analizinden yerin 145 ila 241 kilometre derinliğinde gizlenmiş 10 katrilyon ton ağırlığında elmas bulunduğunu keşfetti.

Yer çekirdeğinin yüzde 2'si elmastan oluşuyor

Bilim insanları, yer kabuğunun yüzlerce mil derinliğinde ters dönmüş dağlar gibi elmas dağlarının bulunduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından bilim insanları yer çekirdeğinin yaklaşık yüzde 2’sinin elmastan oluştuğunu düşünüyor.

AGU Journal Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergisinde, yeraltında bulunan elmasın 10 katrilyondan fazla olduğunun düşünüldüğü haberi yer aldı.

Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji (MIT) Enstitüsü'nden Ulrich Faul, elmasın daha önce düşünülen kadar egzotik olmadığı, jeolojik olarak düşünülenden çok daha yaygın olduğunu söyledi.

Ancak bugünkü teknolojiyle 240 kilometre derinlikteki elmasın çıkarılmasının imkansız olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA