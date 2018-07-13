10 çocuğu yangından kurtaran İSKİ personeline ödül

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ sayaç okuma görevlileri Mustafa Serdar Pektürk, Sedat Özdemir ve Harun Ergün'ü Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında kabul etti.

3 İSKİ çalışanına teşekkür belgesi

Mevlüt Uysal, 10 çocuğu bir evde çıkan yangından kurtaran İSKİ'nin 3 çalışanına teşekkür belgesi ve hediyeler verdi.

Başkan Uysal, İSKİ personelinin 11 Temmuz'da sayaç okuma işi yaparken bir evde yangın çıktığını gördüğünü hatırlattı, olaya ilgili şu bilgileri verdi:

"Personelimiz sayaç okuma esnasında orada bir yangına şahitlik ediyor, çocuklar ve ailelerin evde olduğunu fark ediyor. Şayet onu fark etmeseler, bundan öte müdahale etmeseler ciddi can kayıpları olabilirdi. 10 çocuk yaşı 6-10 arasında. İçerideki piknik tüpünde patlama ihtimali olabilir. Önce üst kattakileri uyandırıyorlar. İstanbul'da ailelerin çocuklara sıkı sıkıya 'Sakın başkalarıyla görüşmeyin, dışarıya çıkmayın.' tembihatı var. Çocukları ikna etmek, dışarıya çıkarmak da kolay olmuyor. Ama yangın hadisesini gösterince çocukları dışarıya çıkarıyorlar. İtfaiyeye haber veriyorlar. İtfaiye gelince daha büyük bir facia olduğu fark ediliyor. İçeride piknik tüpü var. Şayet patlasa sadece o ev değil, etrafta ciddi sıkıntılar yaşanabilecek. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız hakikaten çok büyük bir sorumluluk sahibi olarak mahallede görevlerinin sadece sayaç okumak olmadığını bilerek çalışıyor."

"İçeride çocukların olduğunu fark ettik"

İSKİ sayaç okuma görevlileri Mustafa Serdar Pektürk, Sedat Özdemir ve Harun Ergün de olay günü yaşadıklarını anlattı.

Mustafa Serdar Pektürk, yangını görür görmez müdahale ettiklerini belirterek, "Bir arkadaşımız kapı, bir arkadaşımız cam kısmına yönelerek içerideki vatandaşlarımızı uyarmak istedik. İçeride çocukların olduğunu fark ettik. Çocukları içeriden tahliye etmek suretiyle insanlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

"Hiçbir şey düşünmeden müdahale etmek istedik"

Sedat Özdemir evden alevlerin yükseldiğini görünce hemen müdahale ettiklerini belirterek, "Baktığımızda çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu gördük. Hiçbir şey düşünmeden müdahale etmek istedik. Camlara, kapılara yöneldik. Hatta taş attım uyarmak için, görüntülerde de vardır. Çocukları ikna etmemiz zor oldu. Dışarı çıkmakta çekiniyorlardı. Yangın etkisini artırınca daha yoğun bir çaba göstererek tahliye ettik. İtfaiyeyi ve polisi aradık. Onlar da çok çabuk geldi ve müdahale ettiler" diye konuştu.

"İnsan kaybı olmadığı için çok mutluyum"

Harun Ergün ise "İnsan kaybı olmadığı için çok mutluyum. Kapıyı vurduk, çocukları dışarı çıkardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA