  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" 18 bin liraya alıcısını bekliyor

1 ton 200 kilogramlık "Paşa" 18 bin liraya alıcısını bekliyor

Batman'da 18 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık dana, alıcısını bekliyor.

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1 ton 200 kilogramlık &quot;Paşa&quot; 18 bin liraya alıcısını bekliyor

Batman'da 18 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık dana, alıcısını bekliyor.

Batmanlı besici Mehmet Aydın, "Paşa" adını verdiği 1 ton 200 kilogramlık danasını Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında görücüye çıkardı. Aydın, kurbanlık dana için 18 bin lira talep ediyor.

Aydın, 3 yıl boyunca elleriyle besleyip büyüttüğü danasıdan ayrılmanın zor olacağını söyledi.

Simental cinsi danayı Kurban Bayramı için hazırladıklarını anlatan Aydın, "Ağılın en gözde danasıdır. En çok sevdiğimiz danamızdır. Çocuğumuz gibi baktık buna. Ayrılık biraz zor olacak ama takdiriilahi. Danamızı özene bezene bugünlere getirdik." dedi.

Özel ilgi gösterdikleri için "Paşa"nın saldırgan olmadığını kaydeden Aydın, "Böylesi danalara özel ilgi gösterilmezse yanında durmanıza bile izin vermez. Elimizde büyüdüğü için yanımızdan ayırmıyoruz. Normalde diğer danaları ağıldan dışarı çıkarmazken, bunu yanımızda gezdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Batman, paşa, kurbanlık dana, kurban bayramı
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