  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.879
  • BIST 94655.31
    ALTIN 143.482
Buradasınız : » » 1 Mayıs dağcılar tarafından zirvede kutlandı

1 Mayıs dağcılar tarafından zirvede kutlandı

Iğdır'da bir araya gelen dağcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Zor Dağları'na tırmandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
1 Mayıs dağcılar tarafından zirvede kutlandı

Iğdır'da bir araya gelen dağcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Zor Dağları'nın 3 bin 246 rakımlı Yeditepe zirvesine tırmandı.

Etkinlikler çerçevesinde Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğinin organizasyonuyla, Ağrı, Iğdır ve Kars'tan gelen 23 dağcı, Aras Sıra Dağları'nda yer alan Zor Dağları'nın en yüksek kesimi olan Yeditepe zirvesine sabah saatlerinde tırmanışa geçti.

Dağcılar, yaklaşık 6 saatte 3 bin 246 rakımlı Yeditepe zirvesine ulaştı.

Burada Türk bayrağı ve "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açan dağcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü zirvede kutladı.

Zirvede hatıra fotoğrafı çekildikten sonra dönüşe geçen dağcılar, 4 saat sonra dağın eteğindeki Karaçomak köyüne döndü.

Etiketler: 1 mayıs emek ve dayanışma günü, ığdır, dağcılar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER