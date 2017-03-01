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Buradasınız : » » 1 Mart 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

1 Mart 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 820. hafta çekilişi yapıldı.

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1 Mart 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 820. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 11, 13, 20, 29 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyunu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 507 bin 475 lira 76 kuruş gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 742 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 294 kişi 267 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 683 kişi 28 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 853 kişi 16 lira 95'er kuruş, 3 bilen 97 bin 410 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 620 kişi 5 lira 20'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 93 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 833 bin 738 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 43 bin 956 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 582 bin 139 lira 36 kuruş aktarıldı.

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