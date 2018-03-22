Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası

Şarkıcı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile avukatı katılmazken, şikayetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Olcay'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti

Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını söyleyerek; Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın, Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen "mükerrirlere özgü infaz rejimi"ne göre çektirilmesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Zuhal Olcay'ın 5 Ağustos 2016'da Kadıköy'deki bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA