Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

Hazine Müsteşarlığı'nın, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asgari prim tutarı 1'inci bölgeden 5'inci bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Çelik, betonarme ve karkas yapılar için bedel 890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu.

Kaynak: AA