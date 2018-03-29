Zorla araç camı silinmesine "nitelikli yağma" suçundan hapis

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık S.S. mahkeme salonundan, tutuklu sanık S.U. ise bulunduğu Hatay Çocuk Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki polis memuru M.Ö. katılmadı. Mahkemede savunmaların tamamlanmasıyla duruşma savcısı esas hakkındaki değerlendirmesini sundu.

Savcı, darp nedeniyle müşteki polis memurunun şikayetçi olmadığına işaret ederek, bu nedenle S.U'nun yağmaya teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, S.Z. hakkındaki davanın ise düşürülmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.U'yu "nitelikli yağma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirilerek tahliyesi kararlaştırıldı. S.Z. hakkındaki dava ise polis memurunun şikayetçi olmaması nedeniyle düşürüldü.

Yenibaraj Mahalesi Bülent Angın Bulvarı'nda 6 Eylül 2017'de kırmızı ışıkta duran polis memuru M.Ö.'nün, içinde eşi ve çocukları da olan aracının camını S.U. silmek istemişti. M.Ö.'nün istememesi üzerine S.U. cam silmekte kullanılan çekçekle polis memurunun kafasına vurarak para istemişti. S.U. ve arkadaşı S.Z., para vermek istemeyen polisi darbedip aracına zarar vermişti.

Kaynak: AA