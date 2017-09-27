Zor zamanların kahramanları: İtfaiyeciler

İtfaiyeciler yangından trafik kazalarına, patlama ve göçükten sel, fırtına, çığ gibi doğal afetlere, hayvan kurtarmaya kadar birçok olaya müdahale ediyor.
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