Zonguldak'taki FETÖ davasında karar

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Aslan, Ahmet Barış Akkaya, Mehmet Başören, Tugay Dişbudak ve Gökhan Dağkıran ile tutuksuz 1 sanık ve avukatları katıldı.

Bazı tanıkların yazılı talimatla alınan ifadelerinin mahkeme heyeti tarafından okunmasının ardından söz alan sanıklar, suçlamaları reddetti. Duruşmada, tutuklu sanıkların avukatları da gelen belgelerle ilgili savunma yaptı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine karar verdi.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Ahmet Barış Akkaya, Ahmet Aslan, Tugay Dişbudak ve Mehmet Başören'in 10 yıl, Gökhan Dağkıran'ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların dosyasını ise bu davadan ayırarak, yargılanmalarının devamını kararlaştırdı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin sözde "askerlerden sorumlu abileri"nin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: AA