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Zonguldak'taki FETÖ darbe girişimi davasında karar

Zonguldak'ta FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi davasından yargılanan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Zonguldaktaki FETÖ darbe girişimi davasında karar

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklardan eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ve avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında, kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından beraatına, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçuna iştirakten 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ü ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırırken, diğer suçlardan ise sanığın beraatına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, fetö, eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamira, eski Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk, darbe girişimi davası
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