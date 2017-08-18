Zonguldak'taki "ByLock" operasyonunda 11 tutuklama

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla il genelinde gözaltına alınanlardan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A, Abdulkadir B, Cemil B, Recep E, Türker S, Mustafa Furkan A, Emre S, Eyüp T, Selim K, Adem Y, ve Fatih U. tutuklanırken, Berat K, Ömür M. ve Ahmet B. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 11 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlere yönelik, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda 11'i kadın 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 15 Ağustos'ta, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında üniversite öğrencisi, KHK ile meslekten ihraç edilenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanların da bulunduğu belirtilmişti.