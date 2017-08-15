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Zonguldak'taki "ByLock" operasyonu

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 8'i kadın 12 kişi adliyeye getirildi.

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Zonguldaktaki &quot;ByLock&quot; operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla il genelinde gözaltına alınan 8'i kadın 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından, Esra D, Asiye H, Seda Ü, Rümeysa P, Sümeyra B, Bahar Y, Fatma Merve G, Büşra H, Kemal K, Salim S, Cengiz A. ve Abdullah E. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, 11 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlere yönelik, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda 11'i kadın 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında üniversite öğrencisi, KHK ile meslekten ihraç edilenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanların da bulunduğu belirtilmişti.

Etiketler: zonguldak, bylock, operasyon
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