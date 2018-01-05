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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

3 otomobil ve bir servis aracı Ereğli ilçesinde kaza yaptı. Çoğunluğu maden işçisi 19 kişi yaralandı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:51



