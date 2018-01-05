  • 05 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.758
    EURO 4.532
  • BIST 116187.44
    ALTIN 159.295
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zonguldak'ta zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Zonguldak'ta zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

3 otomobil ve bir servis aracı Ereğli ilçesinde kaza yaptı. Çoğunluğu maden işçisi 19 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zonguldakta zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Kaza Ereğli'nin Soğanlı mevkisinde meydana geldi. Vedat Taram'ın kullandığı otomobil, Erdil Şen'in idaresindeki otomobille çarpıştı.

Yunus A'nın kullandığı maden işçilerini taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarına, Ramazan Okumuş'un idaresindeki otomobil de su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada çoğunluğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler olmak üzere yaralanan 19 kişiyi hastanelere kaldırdı.

 

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak trafik kazası, zonguldak, zincirleme trafik kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER