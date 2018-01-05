Zonguldak'ta zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı

Kaza Ereğli'nin Soğanlı mevkisinde meydana geldi. Vedat Taram'ın kullandığı otomobil, Erdil Şen'in idaresindeki otomobille çarpıştı.
Yunus A'nın kullandığı maden işçilerini taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarına, Ramazan Okumuş'un idaresindeki otomobil de su kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada çoğunluğu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçiler olmak üzere yaralanan 19 kişiyi hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA