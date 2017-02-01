Zonguldak'ta yangın can aldı

Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında 27 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak'ta Ali Dökel'e ait binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekipleri ile binanın sahibi Ali Dökel'e haber verdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen Ali Dökel'in, oğlu Ersoy Dökel'in binanın üçüncü katında kaldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, evde Ersoy Dökel'in cesedini buldu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dökel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.