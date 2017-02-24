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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Zonguldakta uyuşturucu operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekipler, Merkez ve Kozlu ilçesinde belirlenen adreslerde U.Ç, E.Ç, S.K ve H.K’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, ev ve araçlarında narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş ve paketler halinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla tutuklandı. AA

Etiketler: zonguldak, uyuşturucu operasyonu
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