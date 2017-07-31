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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ereğli ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Zonguldakta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı karayolu Potbaşı kavşağı mevkisinde, Emre Öztürk'ün kullandığı 06 E 5708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Öztürk ağır yaralanırken, otomobilden fırlayan Batuhan Kara (20) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Öztürk, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayı haber alarak olay yerine gelen ve sinir krizi geçirdiği görülen Kara'nın bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yerde yatan Kara'nın cenazesine sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Etiketler: zonguldak, kaza
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