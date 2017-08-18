Zonguldak'ta trafik kazaları: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Metin Can'ın kullandığı 67 UA 682 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli karayolu Sücülle mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi Saniye Can ile kızı Sümeyye Cemrenur Can yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ereğli-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde Emre Sezgin'in (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Emre Sezgin ile motosiklette bulunan Mert Sezgin (17) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.