  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.517
    EURO 4.135
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.385
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zonguldak'ta trafik kazaları: 5 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazaları: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zonguldakta trafik kazaları: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Metin Can'ın kullandığı 67 UA 682 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli karayolu Sücülle mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi Saniye Can ile kızı Sümeyye Cemrenur Can yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ereğli-Alaplı karayolu tersaneler bölgesinde Emre Sezgin'in (18) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Emre Sezgin ile motosiklette bulunan Mert Sezgin (17) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Etiketler: zonguldak, trafik Kazası, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER