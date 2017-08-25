Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, ilçede ikamet eden Ş.K'nın, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini edindi.

Bu kişinin kullandığı otomobilini ilçeye bağlı Ilıksu mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 parça tarihi eseri ele geçirdi. Tarihi eserler, Ereğli Müzesi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.