Zonguldak'ta şap karantinası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ilçe merkezinde 29 mahalle, Kandilli ve Ormanlı beldeleri ile bazı köylerde karantina uygulaması başlattı.

Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hasankahyalar köyü ile ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesinin ardından toplanan İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun, hastalığın görüldüğü bölgede idari ve fenni tedbirler alınmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ereğli merkezindeki 29 mahalle, Ormanlı ile Kandilli beldesi ile Akköy, Alaplısofular, Artıklar, Aydınlar, Başören, Başörendoğancılar, Çamlıbel, Çayırlı, Çaylıoğlu, Güneşli, Hacıosmanlar, Kocalar, Çaylıoğlu Merkez, Çevlik, Çiğdemli, Çömlekçi, Danışmentli, Davutlar, Dedeler, Emirali, Esenler, Fındıklı, Gebe, Güzelyurt, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Karakavuz, Kaymaklar, Kızılcapınar, Kurtlar, Ortacı, Ortaköy, Ormanlı, Osmanlar, Ova, Pempeciler, Ramazanlı, Ruşanlar, Serintepe, Saltuklu, Sarıkaya, Süleymanbeyler, Sütlüce, Topallı, Toyfanlı, Uludağ, Üveyikli, Velidağ, Yazıcılar, Yenidoğancılar, Yeşilköy, Yunuslu, Zindancılar, Yaraşlıyörük, Keşkek, Hasankahyalar, Külah, Sofular, Şamlar köylerinde karantina uygulaması ilan edildi."

Karantina nedeniyle mahalle, köy ve beldelerden hastalık sönüşü yapılana kadar canlı hayvan, hayvansal ürünler, süt, deri, tırnak, boynuz, tüy, hayvan gübresi, hayvan yemi, ot ve saman gibi ürün ve malzemelerin çıkışının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, ilçe merkezi halk pazarlarına her türlü hayvansal ürünün girişi yasaklandığı, ekiplerin, şap hastalığı nedeniyle aşılama çalışmalarına başladığı vurgulandı.