  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Zonguldak'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar su altında kalan araçlarına yüzerek ulaşmaya çalıştı.

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Zonguldakta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeakşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, yağış dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Müftü Mahallesi'nde 4 araç su altında kaldı.

Araçlarının su altında kaldığını gören vatandaşlar uzun süre araçlarını kurtarabilmek için mücadele etti. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile 3 araç kurtarılırken 1 araç sular altında kaldı.

Su altında kalan otomobile yüzerek ulaşan vatandaşlar aracı hareket ettiremeyince yine yüzerek güvenli bir alana çıktı.

Heyelan meydana geldi

Zonguldak-Ereğli ile Ereğli-Alaplı karayollarının bazı bölümlerinde heyelan yaşandı. Yola düşen kaya parçaları nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafiğin normale dönmesi için karayolları ekipleri güzergahta temizlik çalışması yaptı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçenin belirli noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. 

Etiketler: zonguldak, sağanak yağış
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