Zonguldak'ta sağanak

Zonguldak'ta dün aralıklarla etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden akan Üzülmez Deresi'nin döküldüğü limanda, derenin getirdiği çamurlu sudan kaynaklı kirlilik oluştu.
Dereden yağmurla birlikte akan çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı.
Yağmurun ardından denizin kıyı bölgeleri de çamur rengine döndü.
Ilıksu Plajı yakınında bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su nedeniyle deniz yüzeyi kahverengi oldu.
Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, gün boyu hafif yağışın etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA