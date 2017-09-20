Zonguldak'ta ormanlık alan alev alev yanıyor

Devrek'te çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pürenkaya mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Zonguldak, Alaplı ve Devrek'in yanı sıra Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri, orman işçileri ve köylüler yangına müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yaptığı açıklamada, Pürenkaya mevkisindeki yangının yer yer devam ettiğini belirterek, "Henüz belirlenemeyen nedenle bir örtü yangını meydana geldi. Arazi şartları ve yol olmaması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekiliyor." diye konuştu.

Yangının büyüklüğü konusunda açıklama yapmanın henüz doğru olmayacağını aktaran Beşel, "Şu anda ekiplerimiz ve vatandaşlarımız ellerinden gelen müdahaleyi yapıyor. Bütün ekiplerimizi şu anda Karabük'teki yangına yönlendirmeye başladık." dedi.