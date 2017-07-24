  • 24 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.122
  • BIST 107190.53
    ALTIN 142.477
Buradasınız : » » Zonguldak'ta maden ocağında oluşan göçükte bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında oluşan göçükte bir işçi hayatını kaybetti

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zonguldakta maden ocağında oluşan göçükte bir işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TTK Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü'ndeki maden ocağının eksi 220-241 kodlarında, sabaha karşı tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

Yaşanan göçükte, madenci Ramazan Zurnacı (36) hayatını kaybetti.

İşçiler tarafından ocaktan çıkarılan Zurnacı'nın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Zurnacı'nın cenazesinin, Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesine bağlı Yazıköy'ünde toprağa verileceği bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını belirterek, "Olay sabaha karşı meydana gelmiş. Arkadaşımız olay yerinde rahmetli olmuş. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Etiketler: zonguldak, maden ocağı, göçük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER