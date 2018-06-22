Zonguldak'ta maden ocağında göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Zonguldak Kilimli'de, kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte bir madenci yaralandı ve 2 işçi göçük altında kaldı.

Alınan bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde 16.00-24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bir işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı işçi Ferdi Oral, olay yerinde bekletilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları ise 5 saat sürdü. Çalışmalar sonucu madenciler Mevlüt Karagül ve Recep Yurtseven bulundukları yerden alınarak kuyu başındaki asansörle yukarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA