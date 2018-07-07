Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak’ta kaçak olduğu iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Göçük altında kalan işçiler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Karadon Subatan Mahallesi’nde kaçak olduğu iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 45 yaşındaki Erkan Cankurt ve 30 yaşındaki Hasan Yıldız isimli işçiler göçük altında kaldı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD ekibinin yanı sıra TTK’ya ait tahlisiye ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA