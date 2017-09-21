  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Zonguldak'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

Zonguldak'ta 381 şişe kaçak içki ile 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Zonguldakta kaçak içki ve sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin 5 ayrı adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 381 şişe kaçak içki, 200 paket kaçak sigara, 664 toplama bandrol ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili E.K. ve C.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken E.K'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler: zonguldak, kaçak içki, sigara operasyonu
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