Zonguldak'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin 5 ayrı adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 381 şişe kaçak içki, 200 paket kaçak sigara, 664 toplama bandrol ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili E.K. ve C.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken E.K'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.