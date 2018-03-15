Zonguldak'ta iş yerinde doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan iş yerinde patlama meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada, iş yerinde çalıştığı öğrenilen Seren Atan ile üst katta ikamet eden Fatma Kar yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Atan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Bölgede cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışan vatandaşlar, polis ekiplerince güvenlik amacıyla uzaklaştırıldı.

Olay yerinde bomba imha, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri inceleme yaptı. Binadaki doğalgaz vanası, firma yetkililerince kapatıldı. Patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA, İHA