Zonguldak'ta iş kazası: 1 ölü

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) kopan demir parçası vücuduna isabet eden işçi öldü.
ERDEMİR Çelikhane servisinde, gündüz vardiyasında taşeron firma işçisi olarak çalışan Bilgin Elmas (36), kopan demir parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Elmas, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen Elmas'ın yakınları sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.