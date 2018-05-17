  • 17 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.442
    EURO 5.259
  • BIST 102202.1
    ALTIN 184.153
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zonguldak'ta grizu faciasında ölen madenciler için anma töreni düzenlendi

Zonguldak'ta grizu faciasında ölen madenciler için anma töreni düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci için anma töreni düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zonguldakta grizu faciasında ölen madenciler için anma töreni düzenlendi

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 8. yılında madenciler anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, madencilerin zor şartlar altında ekmek parası kazandıklarını belirterek, maden şehitlerini anmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ve sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, madenci, maden, Karadon, grizu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER