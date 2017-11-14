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Buradasınız : » » Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla biri uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı.

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Zonguldakta FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak ve Ereğli ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Uzman Çavuş Süleyman S, işçi emeklisi Nazım Ş ile elektrik ustası Samet A, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Öte yandan operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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