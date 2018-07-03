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Zonguldak'ta Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bırakıldı

Zonguldak Ereğli'de vatandaşlar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı, gökyüzüne siyah balon bıraktı.

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Zonguldakta Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bırakıldı

Sosyal medyada örgütlenerek Zonguldak Ereğli Atatürk Anıtı'nın önünde toplanan grup adına konuşan Gizem Dinçel, çocukların hayatlarını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Dinçel, toplanan kalabalığın, siyasi, ideolojik ve kurumsal kimliklerinden bağımsız olarak buluştuğunu belirtti.

"Unutulmak üzere olan insanlığımızı tekrar hatırlatmak için buradayız. Bizler yaşanılan bu acılara artık sessiz kalamadık, bu alçaklığa sesimizi çıkarmak zorundaydık ve çıkardık da. Buradan tüm annelere ve öğretmenlere seslenmek istiyorum, çocuklarımızı iyi doktor, avukat veya mühendis olsun diye yetiştirmeyiniz. Çocuklarımızı gönlü ve ruhu güzel insanlar olarak yetiştiriniz. Küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğretin."

Aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık alana getirilen siyah balonları gökyüzüne bıraktı, çocuklar için türküler çalındı.

Kaynak:AA

Etiketler: zonguldak, Ereğli, siyah balon, eylül yağlıkara, Leyla Aydemir
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