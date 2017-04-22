  • 22 NISAN 2017, CUMARTESI

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BuradasÄ±nÄ±z : » » Zonguldak'ta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza: 6 Ã¶lÃ¼, 20 yaralÄ±

Zonguldak'ta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza: 6 Ã¶lÃ¼, 20 yaralÄ±

Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±.

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Zonguldakta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza: 6 Ã¶lÃ¼, 20 yaralÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§e merkezi yÃ¶nÃ¼ne giden henÃ¼z sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve plakasÄ± belirlenemeyen midibÃ¼s, SerdaroÄŸlu mevkisinde yaklaÅŸÄ±k 30 metrelik ÅŸarampole devrildi.

KazayÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri, bÃ¶lgede kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Kazada, 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±. MidibÃ¼sten Ã§Ä±kartÄ±lan yaralÄ±lar, Ã§evredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada Ã¶len ve yaralananlarÄ±n kimliklerini belirleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

MidibÃ¼stekilerin Ä°stanbul'dan, EreÄŸli ilÃ§esi OrmanlÄ± beldesinde DaÄŸlÄ±ca kÃ¶yÃ¼ndeki cenazeye katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda olduklarÄ± bildirildi. AA

Etiketler: zonguldak, kaza
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