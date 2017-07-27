Zonguldak'da uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Gökhan I. (34), Orhan O. (38), Emrah A. (27), Kadir Y. (29) ve Adem P.'yi (25) gözaltına aldı.

Zanlıların yapılan üst aramasında satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki ilk işlemlerinin ardından Gökhan I, Orhan O. ve Adem P. serbest bırakılırken, Emrah A. ile Kadir Y. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.