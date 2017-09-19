Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonu

Zonguldak ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı öne sürülen 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Ereğli ve Alaplı'da sentetik kannabinoid (bonzai) satışı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından uyuşturucu satışına karıştığı gerekçesiyle kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri, fiziki ve teknik takibe aldı.

Yaklaşık iki aylık takibin ardından, düzenlenen operasyonla 4'ü İstanbul'da, 12'si Alaplı'da olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler arasında Ereğli ve Alaplı bölgesindeki satış sorumlularının olduğu ve grubun Zonguldak'ın batı bölgesindeki en önemli "narkoterör grubu" olduğu iddia edildi.