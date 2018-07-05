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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

12 ilde Zonguldak merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasında bulundukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Zonguldak merkezli &quot;kripto&quot; FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 19 muvazzaf asker ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri öğrencinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 18'e yükselirken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla, Antalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

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