Zonguldak merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "sağlık yapılanması"na yönelik Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Bartın ve Karabük'te bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında örgütün Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak Ereğli ilçesindeki adliyelerden sorumlu sözde "adliye bölge imamı"nın da olduğu öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin arandığı kaydedildi. AA