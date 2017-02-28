Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ve Ereğli ilçeleri ile Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen imam A.A. ve İ.B. ile memur V.B'nin yanı sıra aktif görevde bulunan imamlar İ.Ö, M.O, A.Y, Ş.A, İ.D ile kadın öğretmen Ö.K. gözaltına alındı.

Bu arada şüpheli Ö.K'nin gözaltında bulunan öğretmen eşi C.K'nin, kentteki imamların sözde sorumlusu olduğu belirtildi. AA