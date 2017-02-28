  • 28 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.623
    EURO 3.841
  • BIST 87370.54
    ALTIN 146.028
Buradasınız : » » Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak merkezli 2 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ve Ereğli ilçeleri ile Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen imam A.A. ve İ.B. ile memur V.B'nin yanı sıra aktif görevde bulunan imamlar İ.Ö, M.O, A.Y, Ş.A, İ.D ile kadın öğretmen Ö.K. gözaltına alındı.

Bu arada şüpheli Ö.K'nin gözaltında bulunan öğretmen eşi C.K'nin, kentteki imamların sözde sorumlusu olduğu belirtildi. AA

Etiketler: zonguldak, fetö, imam
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER