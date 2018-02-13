Zonguldak Emniyet Müdürü 63 polisle uygulama yaptı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için Trafik Günleri uygulamasına başladı. Kent merkezinde belirlenen noktalar için sabah saatlerinde Madenci Anıtı önünde toplanan 63 polis, 10 jandarma ve zabıta ekipleri trafik yoğunluğuna, usulsüz araç parklarına ve kaldırım işgallerine dikkat çekmek amacıyla düdük çaldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da uygulamaya katıldı. Hassas bir dönemden geçildiğini aktaran Turanlı, “Milletin gerekiyorsa keyfi olarak işgal ettiği, keyfi olarak trafiği tıkadığı yolları temizlemekle meşgul olacağız. Bu şehirdeki insanımız güzel insanlar şerefli, haysiyetli, vatanperver insanlar. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde memleketimizin güneyini ateşin kavurduğu bir dönemde çok basit bir şekilde basit bir uyarıyla, yıllardır almış oldukları bir eğitimin gereği yolları işgal etmeme noktasında bildikleri şeyi özellikle uygulamayarak bizleri meşgul ediyorlar. Ben de kimseyi üzmek istemiyorum. Gerekiyorsa ihtiyaçsa, bu şehirde derdimiz trafikse, bu şehirde derdimiz bizden kaynaklanıyorsa, kamudan kaynaklanıyorsa, kamunun görevlileri, polisinden, jandarmasından kaynaklanıyorsa biz gerektiğinde 63 polisimiz, 10 jandarmamız ile sahaya ineriz bu işgallere son veririz. Bu bir terör olmaktan çıksın. Herkes bildiği ettiği çok basit kuralları uygulayarak ana cadde üzerinde park yapmayarak, keyfi davranmayarak eşyalarını geceleri indirerek bu şehre bize katkı sağlasın istiyoruz. Bu bir farkındalık eylemidir. Bu bir toplum destekli projedir. Toplum Destekli polisimizin ürettiği herkesin yapmış olduğu bir farkındalık eyleminin polisçesidir.” dedi.

“Ayşe teyzenin, Ali amcanın duası için çalışıyoruz”

Görev yaptığı kentin devlete halel getirmemesi için gecesini gündüzüne kattığını aktaran Turanlı, şunları söyledi:

“Artık bundan sonra sahada bu şehirde farklı eylemlerimizle herkesi yanımıza almaya, duyarlılık oluşturmaya çalışacağız. Bundan memnun olacaklarını umuyorum. Çünkü ben Ayşe teyzenin, Ali amcamın duası için çalışıyorum. Ali beylerin, Mehmet beylerin klavye şövalyelerinin desteklerini bekliyorum. Oturdukları yerden yazmak değil binalarının önündeki işgal ettikleri yolları terk etmelerini, hizmeti sürdürülebilir bu şehri yaşanabilir kılmalarını istiyorum. Taksi duraklarını arkadaşlarla beraber, yerlerini noktalayacağız. Bundan sonra işgal pozisyonu olursa ona göre cezai müeyyideleri uygulayacağız. Ben trafikçi değilim. Ben devlet güvenliğiyle ilgili profesyonel çalışma yapmış, yapmaya çalışan bu şehirden devlete halel getirmeme adına gecesini gündüzüne vakfetmiş bir emniyet müdürü olarak konuşuyorum."

Turanlı sözlerine şöyle devam etti:

"Sorunumuz trafik olmamalı, bunu biz polisler dahil kuralsızlık içerisinde kaidesizlik içerisinde bu şehri keşmekeş haline getirdiğimizi gördüm, görüyorum. Eğer bu kadar personeli bu işe sevk edersek gördük ki hepiniz de gördünüz şu anda hiçbir ulaşım problemi yok. Ama ülkemizin içerisinde bulunduğu durum bizim ihtiyacımız olan konsept güvenlik konsepti. Bu kadar polisi bu işe ayırmaya müsait değil. Devlet güvenliğine lazım olan trafiğe haramdır. Devlet güvenliği ile ilgili çalışmamız gereken yerde vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, benim personelimin dahil yolları işgal etmeye, kuralsızlık içerisinde bu işleri keşmekeş haline getirmeleri doğru değildir. Kul hakkıdır. Biz Türk Milletiyiz. İslam inancını, bilen insanlarız. Trafikte dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan bir tanesi yazılı olmasa da örfi olarak bildiğimiz şey kul hakkıdır. Bu şehirde kul hakkının ihlaline müsaade etmeyelim."

“Afrin’deki şerefli mücadelemize dert, tasa gelmesin”

Gerekli görülmesi halinde belediye başkanı ile görüşeceğini ve özel güvenlik ile sorunun çözülebileceğini ifade eden Ahmet Metin Turanlı, Zeytindalı Operasyonu’na ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

“Ayşe teyzenin, Ali amcanın hatırı, hayrını, duasını bekliyoruz. Bunu her gün bu şekilde yapmayacağız. Bundan sonra izleyeceğiz. Gerekiyorsa çok da lazımsa belediye başkanımızla da konuşacağım. Özel güvenlik alacağız. Özel güvenlikler bu şehirde bu konuyla ilgili yardımcı olacaklar. Trafiğe ayırabileceğim benim dört kişidir. Şu anda burada 63 kişi var. Herhalde herkes demek istediğimi anlamıştır. Kimseyi üzmek, kimseyi mağdur etmek, kimseyi cezalandırmak, kimsenin kesesine zarar vermek istemiyoruz. Afrin’deki şerefli mücadelemize dert, tasa gelmesin. Allah oradaki şehitlerimize rahmet etsin. Dualarınız onlar için olsun.”

Turanlı ve beraberindekiler daha sonra taksi duraklarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA