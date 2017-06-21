Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlardan büyük ilgi

Afyonkarahisar'da tarihi Mevlevi Türbe Camisi'nde muhafaza edilen Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak halkın ziyaretine sunuldu.

Önce erkekler, ardından da kadınların alındığı ziyaretin, oluşan yoğunluk dolayısıyla teravih namazının ardından da devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Fahrettin Şen de Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Cami imam hatibi Sadettin Yıldız, her ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Peygamber'in emanetlerinden Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığını söyledi.

Çoluk çocuk, kadın erkek birçok kişinin kutsal emaneti görmek için geldiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada hem ramazan ayının güzelliğini tadıyoruz, hem de Kadir Gecesi’nin faziletini yaşamak için geliyorlar. İkindi namazından ve teravih namazının ardından olmak üzere iki kez ziyarete açılıyor. Gerek Afyonkarahisar, gerekse dışarıdan birçok kişi ziyarete geliyor. Burada Medine’den uzakta yaşıyoruz. Gönlümüz, kalbimiz bir an oraya gidiyor ve Peygamber Efendimizi gönlümüzde hatırlıyoruz. Burada bu güzel hasretliği dindiriyoruz."

Sakal-ı Şerif’i görmek için her yıl buraya geldiğini, çok güzel duygular yaşadığını ifade eden Melahat Soysal ise Kadir Gecesi'nin güzelliklere vesile olmasını diledi.