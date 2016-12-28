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Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşanlar dikkat!

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yarın gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

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Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yarın gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayının beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yarın gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. AA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zirai don uyarısı
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