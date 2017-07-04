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Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

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Zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 4 araç çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 10 yaralı olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. AA

Etiketler: Trabzon, zincirleme kaza
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