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Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden Hasan Kaydı idaresindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle şerit değiştirerek karşı yönden gelen Emrah Çoruh'un yönetimindeki hafif ticari araç ve ardından Yaşar Aydın'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle hafif ticari araçtaki Gülişan ve Meliha Çoruh, Sevilay ve Aleyna Aydın, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Bu arada hafif ticari araçta bulunan 9 aylık Oğuz Kaan Çoruh, kazayı yara almadan atlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kazada, bir süre ulaşıma kapanan karayolu tekrar trafiğe açıldı. AA

Etiketler: zincirleme kaza, Kocaeli
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