Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Bulvarı'nda aynı yönde seyreden, aralarında öğrenci servisinin de bulunduğu 5 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada araçlardaki Mehmet Yıldız, Hüseyin Güneş ve Avni Geçgel ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı bir süre aksadı.