  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 4 araç çarpıştı.

Kazada, 3'ü ağır 10 yaralı olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı 7 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. 

Etiketler: zincirleme kaza, Trabzon
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