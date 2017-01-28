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Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Melet Irmağı Köprüsü'nde Nail Akçay'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Bu araçların peşinden seyreden Kubilay Hacıfazlıoğlu yönetimindeki yolcu otobüsü buzlanan yolda duramayıp otomobilin çarptığı Nail Akçay'ı altına alarak sürükledi. Daha sonra gelen 4 otomobil de bariyerlere çarptı.

Kazada, bir yemek firmasında servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Akçay olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Motosiklete çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. AA

Etiketler: ordu, zincirleme kaza
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