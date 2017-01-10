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Zincirleme kaza nedeniyle Edirne-İstanbul yönü kapandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde 5 tırın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM otobanında Edirne'den İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

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Zincirleme kaza nedeniyle Edirne-İstanbul yönü kapandı

Edirne kent merkezinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle buzlanmalar ve kar birikintileri arttı.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda aşırı kar birikmesi nedeniyle Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden süre tır göndermemelerini istedi. Yoldaki tırların da tır parklarına alınması sağlandı.

Sınır kapısı yollarının kardan temizlenmesi sonrası tırların geçişine izin verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, çoğu maddi hasarlı kazalardan Havsa ilçesinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Tırlar Havsa - Babaeski sınırında otoyolda kayarak birbirine çarptı. 5 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücü ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma sürüyor.

Bekleyen araçlar jandarmanın öncülüğündeki konvoyla yaklaşık 15 kilometre ters istikamette ilerleyerek Havsa otoban gişelerinden Edirne'ye gidiş istikametine geçirildi. AA

Etiketler: Edirne, trafik Kazası, İstanbul, Kar yağışı, zincirleme trafik kazası
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