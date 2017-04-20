Zimmetine 5 milyon lira geçiren bankacı tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen özel banka çalışanı kadın tutuklandı.

Özel banka şubesinde çalışan ve 2012 yılından itibaren kredibilitesi yüksek firmalara yetkililerinin bilgisi olmadan kredi kullandırmış gibi gösterip, bu yolla 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen 38 yaşındaki G.D, bir şirket sahibinin hesap hareketlerinden şüphelenmesinin ardından ortadan kayboldu.

Durumun banka müfettişleri tarafından incelenmesinin ardından olay ortaya çıkartılırken, şüpheli G.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bunun üzerine şüpheli G.D, İstanbul'dan avukatıyla Bandırma'ya gelerek polise teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli G.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, banka müfettişleri tarafından yapılan incelemenin devam ettiği, G.D'nin zimmetine geçirdiği paranın artabileceği öğrenildi.