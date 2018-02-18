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'Zimem defteri' geleneği yeniden başladı

Osmanlı döneminde uygulanan zimem defteri geleneği böylece Kilis’ten yeniden başladı.

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Zimem defteri geleneği yeniden başladı

Cuma günü MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Türkiye’deki il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Kaan ve beraberindeki iş adamları, rastgele girdikleri iş yerlerindeki esnafı ziyaret ederek, esnafın veresiye defterlerini alıp, tüm borçluların borçlarını kapattı.

Osmanlı döneminde uygulanan zimem defteri geleneği böylece Kilis’ten yeniden başladı.

Osmanlı dönemindeki zimem defteri geleneği, Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borç defterinin satın alınarak silinme geleneği olarak biliniyor.

MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Reşit Badem yaptığı açıklamada, “Genel başkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen bir heyetle zimem geleneğini Kilis’te başlattık. Rabbim devamını getirsin inşallah, bundan sonra da ulaşabileceğimiz en ücraya ulaşmak planındayız. 3 gün içerisinde 15’in üzerinde esnafımıza ulaştık. Bunun için bir ekip oluşturduk. Kısa sürede daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz” dedi.

Bakkal İbrahim Halil Yıldızlar ise, “Şu anda şok yaşıyorum. Zaten 2 yıl önce atılan bombalar nedeniyle bütün esnaflar olarak çok sıkıntı çektik. Tam toparlanıyoruz derken yeniden bombalar atılmaya başlandı. Alacağımızı alabileceğimiz kişiden de alamıyoruz. Çünkü ortalık karışık, kimse borcunu ödeyemiyor. Bu uygulamayı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Keşke diğer esnaflara da ulaşabilse, verecekler çok şaşıracaklar. Çünkü 3 aydır borçlarını ödeyemiyor” diye konuştu. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: zimem defteri, osmanlı, müsiad, Kilis, Abdurrahman Kaan
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